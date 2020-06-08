الحياة تعود إلى سيناء.. أبرز المشروعات في جامعة العريش

عادت الحياة التعليمية لسيناء، منذ عام 2014 مرة أخرى، عقب التطويرات والمشروعات التي جرى تنفيذها في جامعة العريش بشمال سيناء، في الفترة بين شهر يونيو 2014 وحتى يونيو 2020.

وبرزت مجهودات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من تفاني في العمل خلال الـ6 سنوات الأخيرة، لذا تستعرض "الوطن" أبز المشروعات في جامعة العريش في تلك الآونة، في السطور التالية:

إنشاء (جامعة العريش)

توجد الجامعة في شمال سيناء، بنيت من 2014 إلى 2016، بهدف خدمة العملية البحثية والتعليمية.

أعمال المخطط العام والطرق والبنية التحتية (مرحلة أولى)

مبنية في شمال سيناء، من 2018 إلى 2019، بهدف خدمة العملية البحثية والتعليمية.

إدارة المدن الجامعية

توجد في شمال سيناء، وبدأ بناؤها عام 2018، بهدف خدمة العملية البحثية والتعليمية.

كلية التجارة

توجد في شمال سيناء، وبنيت في عام 2018.

إنشاء عنبر دواجن تعليمي بحثي

توجد في شمال سيناء، وبدأ بناؤها عام 2018 وحتى 2019، بهدف خدمة العملية البحثية والتعليمية.

مبنى الاستراحات

يوجد في شمال سيناء، وبني عام 2017 وحتى 2019، بهدف خدمة العملية البحثية والتعليمية.