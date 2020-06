فيديو.. متظاهرون في بريطانيا يرمون تمثال تاجر الرقيق بنهر بريستول

ألقى مئات المتظاهرون الغاضبون في بريطانيا، تمثالا لتاجر رقيق في مدينة بريستول في نهر أيفون.

وخرج عشرات الآلاف للشوارع في لندن، أمس الأحد، للتظاهر لليوم الثاني على التوالي للتنديد بوحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد في منيابوليس وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

التمثال الذي يعود إلى إدوارد كولستون، تاجر رقيق بارز عاش في القرن السابع عشر، وأحد أعضاء الشركة الأفريقية الملكية التي يرجح أنها كانت وراء نقل أكثر من 80 ألف رجل وإمرأة وطفل من أفريقيا إلى الأمريكتين.

وفي كولستون (عام 1721) وأوصى أن تكون ثروته لصالح الأعمال الخيرية. ولا تزال هناك في مدينة بريستول نصبا تذكارية ومبان كان يمتلكها.

وجثا أحد المتظاهرين بركبته على رقبته في مشهد أشبه بما حدث للأمريكي الأسود الأعزل جورج فلويد الذي قتله شرطي أمريكي أبيض بعد أن جثم على رقبته لأكثر من حوالي ثماني دقائق.

وطاف المتظاهرون شوارع بريستول بالتمثال يجرونه وراءهم حتى ألقوه في نهر أيفون، لتستخدم القاعدة التي كان محملا عليها كمنصة لإلقاء الكلمات التي يدلي بها المحتجون.

A slave trader’s statue was torn down in Bristol on Sunday as anti-racism protests continued across the United Kingdom, following the death in the United States of George Floyd. pic.twitter.com/IpZq7ES4je