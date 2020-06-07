مطار القاهرة يستقبل 197 مصريا عائدين من لندن

استقبل مطار القاهرة الدولي، رحلتي طيران استثنائيتن قادمتين من العاصمة البريطانية لندن، على متنهما نحو 197 راكبا مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، قادمة من لندن على متنها نحو 160 مصريا، ورحلة أخرى على متنها 37 راكبا.

فيما غادرت من القاهرة الدولي، رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن، على متنها 160 راكبا من جنسيات مختلفة من المتواجدين داخل مصر، وعلقوا بسبب وقف الطيران.

وأعلنت سلطة الطيران المدني توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.