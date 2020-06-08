محلل سياسي: الولايات المتحدة تعلم أن مصر عنصر فاعل في الأزمة الليبية

تحدث محمد مهدي عفيفي المحلل السياسي من الولايات المتحدة، عن أن عودة الدور المصري في إفريقيا والدول العربية، والمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تحت عنوان إعلان القاهرة أكبر دليل على أهمية دور مصر في حل أزمات المنطقة.

وقال عفيفي، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية TEN، إنه لن تستطيع قوى دولية أو إفريقية أن تصل بمثل هذا الاتفاق الذي يحل مشاكل عويصة بين القوى المتناحرة الليبية، وعندما تضع مصر خطوط حمراء على العالم أجمع أن ينتبه، والدور المصري سيبطل محاولات الانقضاض التركية على الأزمة الليبية.

وأضاف، أن إعلان القاهرة لاقى ترحيبا دوليا كبيرا، وأن تركيا ارتمت في أحضان الولايات المتحدة تارة وفي أحضان روسيا تارة أخرى، والسياسي الأمريكي لا يثق في الجانب التركي، بينما روسيا دائماً ترعى مكتسباتها وهناك دعم غير مفهوم من روسيا لتركيا.

وتابع، أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في صراعات جديدة في المنطقة في الوقت الحالي، والخارجية الأمريكية رحبت بالمبادرة المصرية، والولايات المتحدة تعلم أن مصر عنصر فاعل في الأزمة الليبية.