المسماري: مصر وضعت العالم أمام مسؤوليته التاريخية تجاه الأزمة الليبية

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن مصر وضعت العالم أمام مسؤوليته التاريخية تجاه الأزمة الليبية بـ"إعلان القاهرة".

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية TEN، أن الميليشيات الإرهابية هاجمت سرت وتقدموا مسافة 30 مترا نحو سرت، مشيرا إلى أن القوات الجوية بسلسلة من الغارات مع تقدم القوات البرية عقب نجاح ضربات القوات الجوية.

وأوضح أن هناك خسائر كبيرة جدا في صفوف الميليشيات، مشيرا إلى أنهم حاولوا الهجوم على منطقة الجفرة، وهي منطقة صحراوية مفتوحة، لكن القوات الجوية تصدت لهذا الهجوم، وسقط 43 قتيلا من الميليشيات حتى الآن.

وتابع: "قواتنا متأهبة للقيام بأي مهام، والقوات الجوية تقوم بعمليات استطلاع للتصدي لأي هجوم فورًا، فضلا عن أنه سيرى العالم أجمع التركيبة الإجرامية للإرهاب في ليبيا، وأنه بمجرد خروج المؤتمر الصحفي خرجت تصريحات من طرابلس وتركيا ترفض إعلان القاهرة".