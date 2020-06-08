"عبد الوهاب": 11 شركة عالمية ترغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن شركة "بيبسيكو" تّضخ 100 مليون دولار خلال العام الحالي في السوق، مؤكدًا أن استثمارات شركة بيبسيكو ستنصب في تطوير خطوط الإنتاج خاصة وأنها تمتلك عدة مصانع بالسوق المحلي، موضحًا أنه اجتمع أمس الأحد مع رئيس شركة بيبسيكو مصر واستعرضا سويًا توسعات الشركة في خطوط الإنتاج.

وأضاف "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن هناك 11 شركة عالمية ترغب في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، وسيتم عقد اجتماعات مع هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، حيث تم عرض 11 طلبًا على رئيس الوزراء لشركات كبرى متواجدة في مصر ترغب في التوسع.

وأشار إلى أن قائمة تلك الطلبات ترتكز في عدداً من القطاعات المختلفة، مثل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، ونسج وصباغة كافة أنواع الملابس الجاهزة وتصنيع الملابس الطبية ومستلزماتها.