معيط: لم نؤخر سداد أي دين رغم الأزمات.. وهذه أوجه صرف قرض صندوق النقد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر لم تؤخر سداد أي دين على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، كما أن الاستثمارات الحكومية لن تتأثر سلبًا لأنها قاطرة نمو، موضحًا أن المرحلة المقبلة سيتم العمل على الإصلاحات الهيكلية، متوقعًا تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من 2020-2021، كما تم وضع قانون للمالية العامة، بحيث تصبح مميكنة لأحدث النظم، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال قوانين الأعمال والجمارك، فبرغم قوة الأزمة المالية إلا أننا استطعنا التعامل معها.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه من المتوقع أن تتمثل المرحلة المقبلة في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري في جميع الاتجاهات، كما أن الحكومة تسعى جيدًا لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، فتوفير فرص عمل للمواطنين أفضل ضمانة للتنمية.

وعن قرض صندوق النقد الدولي الجديد، أوضح وزير المالية أن القرض سيتم استلامه على ثلاث دفعات على مدار السنة، وسيتم الإنفاق في مجال الصحة والحماية الاجتماعية والموازنة العامة، مع ضمان الاستقرار في سياسات الاقتصاد الكلي، كما سيتم تخصيص جزء من القرض للمشاريع التي تساعد في خلق فرص عمل، "لم نبلغ بموعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، فهدف القرض هو تعافي الاقتصاد بشكل عام ولكن نتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد القرض المصري خلال شهر".