وزير الاتصالات يكشف إمكانية دخول الـ"G5" مصر: ليس في المستقبل القريب

تحدث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن شبكة الجيل الخامس "G5" وعن إمكانية دخول تلك الشبكة مصر، فأوضح أن تلك الشبكة تقدم سرعة ضخمة في البيانات وزمن الاستجابة، وهذه المميزات موجهة بشكل رئيسي للقطاع الصناعي وليس لاستخدام الأشخاص.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن الجهاز المحمول الذي يتضمن خاصية شبكة الجيل الخامس سعره في الخارج يتعدى الـ 1000 دولار، أي ما يقارب الـ 20 ألف جنية مصري، وبالتالي فإن غالبية المواطنين لا يستطيعوا الحصول عليه أو استخدامه، إلا نسبة قليلة جدًا، كما أن السرعة الضخمة لهذا الجهاز لا تفيد الإنسان العادي في استخدامه للإنترنت.

وأكد أن السرعة الضخمة جدًا لن تفيد المشترك العادي، ولكن ميزته في خدمة المجالات الصناعية والشحن وخلافه، موضحًا في الوقت ذاته أن دخول شبكة الجيل الخامس مصر ليست أمر مستبعد، ولكن في الوقت نفسه ليس في المستقبل القريب وقطعا هي في الحسبان.