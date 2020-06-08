مصرع طفل سقط داخل "زير" بسوهاج

لقى طفل مصرعه غرقا إثر سقوطه داخل "زير" بمنزله بدائرة مركز ساقلته بسوهاج، تم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول بوصول "أحمد. م. ب" 3 أعوام، ويقيم بناحية الجلاوية دائرة المركز جثة هامدة ادعاء غرق.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال عمه "نادر. ب. ت" 24 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور باللهو بالمنزل سقط داخل إناء كبير به ماء "زير" مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.