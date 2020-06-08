ما حكم دفن جنين دون الصلاة عليه؟.. فتوى الأزهر توضح

تلقت لجنة الفتوي بالأزهر سؤالا جاء فيه: "ما حكم دفن جنين دون الصلاة عليه؟".

وأجابت اللجنة: "علينا أن ننظر إن نزل حيا واستهل صارخا وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتا لا تجب الصلاة عليه، وقيل يصلى عليه، وإن نزل حيًا كأن استهل صارخًا وجبت الصلاة عليه".

وأضافت اللجنة: "ورد في الحديث عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه قَالَ (إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ) سنن أبى داود (3/ 87). وفي رواية: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ. سنن الدارمي (ص: 725). وإن كان الجنين دفن بعد نزوله حيا بغير صلاة عليه فتشرع الصلاة عليه عند قبره".