تاج الدين: شركة متعددة الجنسيات تنتج 400 مليون جرعة لقاح كورونا قريبا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنّ التجارب التي أجرتها إحدى الشركات متعدده الجنسيات "أسترازينيكا"، أوضحت وصول الشركة لمراحل نهائية للقاح ضد فيروس كورونا، ووصلت التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثانية لنسب نجاح كبيرة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الشركة تنتج في شهر سبتمبر 2020، نحو 400 مليون جرعة من جرعات التطعيم وتوزع بالعدل على جميع أنحاء العالم، موضحا أنّ هناك تعاون مع إحدى الشركات الهندية تنتج ملياري جرعة من هذا اللقاح، مع تزويد السعة الإنتاجية للقاح.

وأكد أنّ تلك التطعيمات سيتم بيعها بلا مكاسب من قبل الشركات وبتكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أنّه وبعد إعلان الشركة بجاهزيتها لتوزيع اللقاح بصورة عادلة على جميع أنحاء العالم، فستطلب مصر كمية من اللقاح لتطعيم المواطنين عند تداوله في الأسواق.

وتابع: "فيه شركات أخرى في جميع أنحاء العالم بالولايات المتحدة وأوروبا، والصين تسعى لإنتاج لقاح يكفي لدول العالم".

وزاد: "نمو عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا كان متوقعا، ونتمنى أن تكون الزيادة أفقية وليست رئيسية حتى لا تتفاقم أعداد المصابين بشكل كبير".