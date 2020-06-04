وكيل "الصحة بالغربية": توافر المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات العزل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بمستشفيات العزل المخصصة لتشخيص حالات كورونا على مستوى قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بتفعيل دور اللجنة العليا المشكلة لمباشرة سير العمل بالمستشفيات وتشخيص كافة حالات مصابي "كورونا" ورعايتهم صحيا داخل أقسام العزل الصحي لمدة أسبوعين على الأكثر.

وأفادت مصادر داخل المحافظة بأن تقارير مديرية الصحة أثبتت انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية بكافة مستشفيات العزل وعددها 16 مستشفي بمراكز ومدن المحافظة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية وعضو اللجنة المشكلة لمباشرة ، مستشفي المنشاوي العام، دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل الصحة بالغربية أنه تم التشديد اليومي على مرور قيادات المديرية على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة لتكون مستشفى عزل .

وجدير بالذكر أن محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي شدد فى تعليماته على تشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى للإشراف والمتابعة على اللجان الفرعية المشكلة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن للمرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية وكيل وزارة الصحة بالغربية.