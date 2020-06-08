مينيابوليس الأمريكية تعلن تفكيك جهاز الشرطة على خلفية مقتل جورج فلويد

أعلن أعضاء المجلس البلدي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، أنه سيتم "تفكيك" جهاز الشرطة في هذه المدينة.

وقالت رئيسة المجلس البلدي، ليزا بيندر، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم، إن المجلس ملتزم بتفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس، التي قضى فيها جورج فلويد خلال توقيفه على يد شرطي في حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم، وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على المجتمع آمنا.

وأشارت إلى أنها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلق بالسكان، وأضافت أن مجلس المدينة يعتزم أيضا دراسة سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي.