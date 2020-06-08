تشريعية النواب تعد الصياغة النهائية لمشروع قانون مجلس الشيوخ

تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صياغة التقرير النهائي لمشروع قانون مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"،والمقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوا، عقب موافقة اللجنة عليه فى اجتماعها أمس برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية.

ومن المرجح أن تواصل اللجنة اليوم، مناقش ة التعديلات المقدمة على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية.

ووفقا للمشروع المقدم، يشكل مجلس النواب من 568 عضوا، مع مراعاة نسبة تمثيل المراة بتخصيص 25% من المقاعد للمرأة، ويكون انتخاب مجلس النواب بنسبة 50& للقوائم و50% للفردي بواقع 284 للقوائم و284 للفردي بنظام القوائم المغلقة.

وتقسم الجمهورية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية لـ4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويتضمن قائمتين تتضمن كل منها 42 مقعدا وقائمتين تتضمن كل منها 100 مقعد لكل قائمة، مع مراعاة أن تتضمن القوائم تمثيل الأطياف المجتمعية المنصوص عليها في الدستور.

وكان الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 عضوا، تقدموا بمشروعات قوانين الانتخابات إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وجرى إحالتها في الجلسة العامة أمس إلى لجنة الشؤون التشريعية، التي بدأت مناقشتها على الفور.