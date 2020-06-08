"الصحة": نقل ندى طبية الإسماعيلية إلى مستشفى العزل بأبوخليفة

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم اليوم نقل الطبيبة ندى عبدالمنعم إلى مستشفى أبوخليفة للعزل الصحى بعد ثبوت إيجابية تحليلها لفيروس كرونا، وتم تجهيز إسعاف مع طاقم طبي لمتابعة الطبيبة لمستشفى العزل، مشيرا إلى أن قرار نقل أي مريض لمستشفى العزل لا يتم إلا من خلال الغرفة المركزية بوزارة الصحة.

وكنت الدكتورة ندى عبد المنعم، قد كتبت على صفحتها الشخصية أنها أصيبت بفيروس كرونا بعد عمل التحليل الذي أثبت إيجابية الإصابة وتم حجزها بمستشفى الإسماعيلية العام.

الدكتورة ندى عبدالمنعم طبيبة بمستشفى التأمين الصحى ببورسعيد، منقولة من مستشفى الأورام بالإسماعيلية لتعمل فى منظومة التأمين الصحى الجديد وظهرت عليها الأعراض خلال عملها بمستشفي التأمين الصحى ببورسعيد، وأجرت الفحوصات الطبية، التى اثبتت فى المرة الأولى سلبية وعاودت الأعراض فى الظهور مرة ثانية وتم عمل مسحة أولى أثبتت أنها إيجابية للفيروس وتم حجزها بالمستشفى العام بالإسماعيلية.