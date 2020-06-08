عاجل.. رئيس الوزراء يوجّه بالتوسع في الطاقة الاستيعابية للإنترنت

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في الطاقة الاستيعابية لشبكات الإنترنت، لاستيعاب المحتوى المخصص للمراحل التعليمية في نطاق منظومة "التعليم عن بُعد"، التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع فيها وقواعد البيانات المطلوب إدراجها.

جاء ذلك خلال ترؤس "مدبولي"، اجتماعا لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة كورونا، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، أنّ الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ التكليفات في المرحلة الراهنة، بما يُسهم في استيعاب الشبكات للكثافات المختلفة، وفي الوقت ذاته تحسين الخدمة للمستخدمين.