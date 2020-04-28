الحكومة تقرر حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، والذي ينص على حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء.

وجاء في المادة الأولى من القرار: "يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية".

وفي المادة الثانية: "تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر".

للاطلاع على القرار اضغط هنـــا