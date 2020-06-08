بأزمة قلبية.. وفاة الممثل الهندي الشهير تشيرانجيفي سارجا

توفي تشيرانجيفي سارجا، الممثل الهندي الشهير، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 39 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

وتألق سارجا، في 20 فيلمًا، بما في ذلك فيلم Amma I Love You الشهير الذي لعب دور البطولة، كما شارك أيضًا في Whistle وVaradanayaka.

ويندرج الراحل من عائلة من الممثلين، فهو ابن أخ الممثل أرجون سارجا وحفيد الممثل المخضرم شاكتي براساد، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز، كما كان متزوج من الممثلة ميغانا راج في 2018.

وقال بي إس يدييورابا، رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية، عن وفاة سارجا: "إنها صدمة لسماع نبأ وفاة الفنان الشهير، شري تشيرانجيفي سارجا، بأزمة قلبية. الموت المبكر في عمر 39 عاما صادم للغاية".

وبعد إذاعة نبأ وفاته، نشر العديد من محبي سارجا تعازيهم على آخر صورة له على حسابه بتطبيق إنستجرام، والتي ظهر فيها مع شقيقه وهو ممثل مشهور أيضا، وعلق أحد المعجبين قائلا: "خسارة مأساوية للسينما الهندية. نحن جميعا نفتقدك".

كما أعرب عدد من نجوم السينما عن حزنهم، على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب وفاة سارجا المفاجئة؛ إذ غردت الممثلة برياماني، قائلة: "مصدومة لسماع نبأ وفاة تشيرانجيفي سارجا. لا يمكن أبدا أن أنسى وجهه المبتسم".