الأرصاد الجوية: الصيف المقبل لن يكون الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل لجنة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس الأحد، قد شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، فيما سجلت درجات الحرارة، اليوم، أقل من الأمس بمعدل درجتين.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح البلد"، والذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن درجات الحرارة، أمس، قد سجلت 38 درجة مئوية، فيما سجلت درجات الحرارة اليوم 36 درجة مئوية، موضحة أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع بداية من بعد غد، الأربعاء، وذلك لاقتراب بداية شهر الصيف رسميا.

ونفت صحة كون عام 2020 هو الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة، حيث إنه كلام غير صحيح، بينما ستتراوح درجات الحرارة فيه ما بين 37 أو 38 درجة، مؤكدة أن الصيف هذا العام سيكون صيفا عاديا، ولن يحدث تغير كبير في الأحوال الجوية كما يردد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي: "فصل الصيف السنة دي هيكون طبيعي جدا، ودرجات الحرارة بنسب الرطوبة خلال الصيف هتكون بمعدلاتها الطبيعية".