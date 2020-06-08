أسرة متوفى بكورونا تعتدي على تمريض مستشفى بنها التعليمي

شهدت مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية، والمخصصة ضمن 13 مستشفى بالمحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حالة تعد من قبل أسرة مريض توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على طاقم التمريض بالمستشفى وإحداث تلفيات بغرفة إقامة التمريض وتمزيق بعض الواقيات الطبية.

وأكد مصدر داخل المستشفى، أنه تم التعدى على الممرضتين سحر وجيهان، ممرضتان بالمستشفى بالضرب، بعد إعلان خبر وفاة أحد المرضى المحجوزين داخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث اعتدى أفراد الأسرة الذين جاءوا لتسلم جثمانه عليهن وإحداث تلفيات بغرفة إقامة التمريض إلى جانب تمزيق بعض الواقيات الصحية.

وناشد الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى، قوات الأمن بزيادة أعداد الأفراد الخاصة بتأمين المنشأة، خاصة وأن هذه ليست الواقعة الأولى حيث تم التعدى خلال الايام الماضية على أحد أفراد التمريض، وهرب المتعدون قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت الدكتورة أميمه خليفة خليفة، مدير مستشفى بنها العام، قد علقت على واقعة تعد بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبي لرغبتهم في الزيارات والانتشار داخل المستشفى، مؤكدة أن الفريق الطبي يعاني كثيرا بجانب محاربة الوباء في محاربة قلة الوعي فالمرضى مازالوا يصرون على دخول المستشفى، والزيارات العادية والتكدس داخلها دون مراعاة أنها تم تحويلها لمستشفى حجر صحي.

وناشدت خليفة في تصريح لها، اليوم، المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات واحضار الاطعمة والتواجد داخل المستشفي حرصا علي تطبيق اجراءات مكافحة العدوي داخل المستشفى.

وأكدت خليفة، على توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط.

كانت مستشفى بنها العام، شهدت تعرضت بالأمس، لتعدي بعض مترددين المستشفى على طاقهما الطبي رغبة منهم في الدخول عنوة إلى أقسام المستشفى والزيارات للمرضى المحتجزين داخلها دون الالتزام بإجراءات تحويل المستشفى إلى عزل لمصابي فيروس كورونا.