مدير عزل "بنها التعليمي" تنتقد تكدس المواطنين بالمستشفى: مفيش وعي

انتقدت الدكتورة أميمة محمود خليفة، مدير مستشفى بنها العام بمحافظة القليوبية، والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، تكدس المواطنين في المستشفى.

جاء ذلك على خلفية تعدي بعض المترددين على المستشفى، على الطاقم الطبي لرغبتهم في زيارات ذويهم والانتشار داخل المستشفى.

وأضافت أن الفريق الطبي يعاني كثيرا بسبب قلة الوعي، متابعة "المرضى ما زالوا يصرون على دخول المستشفى والزيارات والتكدس داخله دون مراعاة أنه جرى تحويله لمستشفى حجر صحي".

وناشدت خليفة، اليوم، المواطنيين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات.

وأكدت خليفة، توافر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفى، مشيرة إلى أنه حتى الآن جرى صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط.