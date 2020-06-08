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محمود مسلم

وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يعقدان مؤتمرا صحفيا بشأن سوق النفط

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وكالات
11:02 ص | الإثنين 08 يونيو 2020
وزيرا الطاقة الروسي والسعودي

وزيرا الطاقة الروسي والسعودي

يعقد وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو بشأن قرار مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج لشهر إضافي.

كذلك سيشارك في المؤتمر الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد بوركينو، وسيعقد بحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كانت دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، قد قررت السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية يوليو 2020.

وتعد روسيا والسعودية من أبرز منتجي النفط في العالم، وسيراقب المستثمرون المؤتمر عن كثب للاستشفاف على توجه استراتيجية مجموعة "أوبك+".