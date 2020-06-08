محلل سياسي يوضح بالأرقام 6 سنوات من إنجازات الرئيس السيسي

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق عددا كبيرا من الإنجازات في 6 سنوات فترة حكمه للبلاد، موضحا أنّ مؤشرات البطالة في مصر وصلت لـ14% عند تولي الرئيس السيسي للمسؤولية، وحاليا بات بنسبة 7% من حجم البطالة.

وأضاف رفعت، خلال مداخلة عبر "سكاي بي" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنّه بالنسبة للمشروعات القومية، جرى العمل على إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة التي تقع على مساحة 2121 كيلو متر داخل سيناء: "تعتبر حلما للتنمية في سيناء، وتستوعب 342 ألف نسمة بواقع 51 ألف وحده سكنية"، موضحا أنّه وقعت أكثر من 903 عمليات إرهابية في الفترة من 2015 وحتى 2018.

وأكد أن عدد العمليات الإرهابية انخفض بشكل ملحوظ في سيناء، ففي عام 2017 جرى تسجيل 110 عمليات، وفي 2018 وصل عدد العمليات لـ8، وفي 2020 وحتى الآن لم يسجل سوى وقوع عمليتين إرهابيتين، مشيرا إلى أنّ مشروعات الكهرباء التي نفذتها مصر مؤخرا، نجحت في توفير 28 جيجا من الكهرباء، في حين يوفر السد العالي وحده 2.1 جيجا من الكهرباء.

وأشار إلى أنّ الأرقام تحسم الكثير في الاقتصاد، وهي صاحبة الإجابات النهائية، ما يستلزم ضرورة الرد على خصوم وأعداء الدولة بالأرقام، والتحصن بها كونها العنصر الأهم لوضع خلاصة المجهودات المبذوله كباقي المجالات: "منذ تولى الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية ومصر تشهد أرقاما كثيرة في الإنجازات".