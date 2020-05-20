نائب مطروح: افتتاح مشروعات قومية بـ39 مليون جنيه في قرى المحافظة

قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إن أزمة فيروس كورونا ألقت بظلالها على دول العالم، ولكن هذا لن يمنع عجلة الاقتصاد والعمل في مصر من الدوران، شريطة أن يتم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار خطة التعايش مع هذا الوباء.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، أنه في إطار مواصلة العمل بالتزامن مع الجهود المبذولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، افتتح اليوم الأربعاء، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروعات رصف وكهرباء وتطوير مناطق "السواني والأفراد والعجارمة والعوام" وأعمال "تدبيش وتكاسي" حرم السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح، بتكلفة إجمالية 39.5 مليون جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب بمطروح، أن وتيرة العمل تسير فى المحافظة على قدم وساق، فى ظل الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومواصلة العمل، وهذا يأتي تماشيا مع السياسة العامة التى تهدف للحفاظ على العمل والحرص على حياة المواطنين فى نفس الوقت.

وأشاد "العميري"، بالجهود المبذولة في المحافظة، مؤكدا أن منطقة السواني القبلية بعد تطويرها تحولت من عشوائية إلى منطقة نموذجية حضارية كمرحلة أولى للتطوير، بعد رصف أكثر من 5 كيلو مترات بتكلفة 4.8 مليون جنيه، وتم البدء في المرحلة الثانية للتطوير برصف 3 كيلو مترات والمستهدف منها 12 كيلو مترا بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، مطالبا جميع المحافظات والهيئات مواصلة العمل شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشى الفيروس فى المجتمع، وفى نفس الوقت الحفاظ على الانجازات والبناء والتنمية لمصلحة المواطنين.