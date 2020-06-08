سكرتير عام المنيا يسلم 30 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بعد إعمارها

سكرتير عام المنيا يسلم 30 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بعد إعمارها
كتب:
اسلام فهمي
11:06 ص | الإثنين 08 يونيو 2020
سلم المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 30 منزلاً بقرية كفر عبدالخالق، بمركز العدوة، بإجمالي تكلفة تقديرية تصل إلي 2 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم، ضمن مبادرة " بنبني حياة " لمواجهة المشكلات الناجمة عن فيروس كورونا، والتي تنفذها جمعية الأورمان بالتعاون مع شركة تطوير مصر لوقاية قري الصعيد من فيروس كورونا.
جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد السيد، رئيس مركز العدوة، وربيع محمد، مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا.
نقل السكرتير العام، تهاني السيد المحافظ للأهالي المستحقين، بمنازلهم الجديدة بعد إعادة إعمارها ورفع كفاءتها، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، مشيداً بدور جمعية الأورمان، والجهات الشريكة، في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.
من جانبه أوضح ربيع محمد، مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا، أن مبادرة " بنبني حياة" تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 25 منزل، وهدم وبناء وإعادة تأهيل لـ 5 منازل، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية ومادية لعدد 400 أسرة بالقرية.