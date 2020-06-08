سكرتير عام المنيا يسلم 30 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بعد إعمارها

سلم المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 30 منزلاً بقرية كفر عبدالخالق، بمركز العدوة، بإجمالي تكلفة تقديرية تصل إلي 2 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم، ضمن مبادرة " بنبني حياة " لمواجهة المشكلات الناجمة عن فيروس كورونا، والتي تنفذها جمعية الأورمان بالتعاون مع شركة تطوير مصر لوقاية قري الصعيد من فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد السيد، رئيس مركز العدوة، وربيع محمد، مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا.

نقل السكرتير العام، تهاني السيد المحافظ للأهالي المستحقين، بمنازلهم الجديدة بعد إعادة إعمارها ورفع كفاءتها، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، مشيداً بدور جمعية الأورمان، والجهات الشريكة، في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.

من جانبه أوضح ربيع محمد، مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا، أن مبادرة " بنبني حياة" تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 25 منزل، وهدم وبناء وإعادة تأهيل لـ 5 منازل، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية ومادية لعدد 400 أسرة بالقرية.