141 استراحة و133 لجنة.. تعليم المنيا يستعد لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا، عن إتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الثانوية العامة، المقرره يوم 21 من الشهر الجاري، من خلال التنسيق مع المحافظة ومديرية الصحة والأجهزة الأمنية لتأمين الامتحانات والطلاب.

وقد جري تجهيز 141 استراحة للمراقبين على الامتحانات، على مستوى 9 إدارات بمختلف مراكز المحافظة، وتم تجهيز الاستراحات بشكل يضمن أمن وسلامة المراقبين، وتعقيمها وتطهيرها، وتركيب بوابات مزدوجة التعقيم.

وقال مسؤول بالمديرية، إنه تم تجهيز 133 لجنة عامة لاستقبال 37 ألف طالب وطالبة، عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، وقد يزيد العدد إلى أكثر من ذلك بعد السماح لطلاب المنازل بالتقدم لدخول الامتحانات هذا العام.

وأوضح أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديرية الصحة لتواجد عنصر طبى باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب خلال أداء الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الطلاب إلى جانب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية من رش وتعقيم اللجان بشكل دائم وكذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحان، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يتابع بصفة دائمة الإجراءات ويشدد على سلامة الطلاب والحرص عليهم حتى الانتهاء من الامتحانات.