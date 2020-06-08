تعقيم شوارع قرية إبوان بالمنيا ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، تكثيف جهودها لتنفيذ خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الانارة، والاستمرار في اعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقري التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه تابع خالد عبد الرؤوف، رئيس مدينة مطاي ، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم المستشفيات بنطاق المركز، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

ونفذت الفرق الوقائية أعمال تطهير وتعقيم ورش شوارع قرية أبوان، ضمن أعمال التعقيم والتطهير المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث ناشد رئيس المركز المواطنين بالالتزام بالمنازل وعدم النزول ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.