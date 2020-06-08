توافد الأهالي في طوابير أمام البنوك لصرف المعاشات بالغربية

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية، صباح اليوم، استمرار توافد الآلاف من كبار السن من الرجال والسيدات في طوابير مزدحمة أمام أبواب البنوك ومكاتب البريد والتأمينات الاجتماعية في ظل ارتداؤهم الماسكات والكمامات الطبية واستخدامهم المطهرات للوقاية من أخطار كورونا وانتشارها.

جاء ذلك تنفيذا توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من أخطار تفشي وباء كوفيد 19 واستمرار حملات التعقيم والتطهير على مستوى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وسمنود وبسيون وقطور وكفرالزيات والسنطة.

في المقابل، أصدر محافظ الغربية تعليماته إلى مساعديه من روءساء مجالس المدن والأحياء بأهميه توفير مقاعد لكبار السن وتذليل أي عقبات محتملة قد تواجههم طوال فترات ساعات الحر وارتفاع درجة حرارة ومنع أي تكدسات أو زحام أمام ماكينات الصرف الآلي خلال المرحله المقبلة.