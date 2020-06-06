"نقوط ومزمار بلدي".. أهالي قرية يستقبلون متعافيًا من كورونا في الغربية

استقبلت أسرة المواطن "إبراهيم.ا" من قرية الدلجمون، كفر الزيات بالغربية، بعد خروجه من مستشفى العزل وتماثله للشفاء من فيروس كورونا، بالطبل والمزمار البلدي والزغاريد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يتضمن إطلاق الزغاريد في شوارع القرية والاستعانة بفرقة طبل ومزار بلدي أمام منزله، وسط وصلات من الرقص على الأغاني الشعبية والمزمار البلدي، وذلك احتفالا بتماثله للشفاء وعودته إلى أسرته.

وقام بعض أهالي المنطقة بإلقاء التحية بطريقة نقطة الأفراح، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.