النقض تؤجل نظر الطعن على حكم "فض رابعة" لـ27 يوليو

أجلت محكمة النقض طعن المحكوم عليهم في قضية فض اعتصام رابعة العدوية المحكوم عليهم بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد لجلسة 27 يوليو المقبل.

ويطالب المحكوم عليهم الطاعنين في القضية، محكمة النقض بقبول طعنهم على حكم إدانتهم الصادر من محكمة الجنايات في عام 2018، وإلغاء الحكم، وقدّم دفاع المحكوم عليهم للمحكمة مذكرات قانونية تتضمن أوجه الطعن التي يعولون عليها في طلب نقض الحكم الصادر بحقهم وإلغائه.

وحال رفض محكمة النقض طعن المحكوم عليهم، سيكون الحكم نهائيا باتا بالنسبة للطاعنين، وإذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن، فإنّها ستصدر حكما جديدا بعد تصحيح الحكم أو ستنظر موضوع القضية مجددا كمحكمة موضوع.

وكانت محكمة الجنايات قضت في عام 2018 بمعاقبة المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد حتى 5 سنوات، وبين المحكوم عليهم قيادات بجماعة الإخوان ثم طعن المحكوم عليهم على الحكم أمام محكمة النقض.