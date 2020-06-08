ضبط شخصين بالسويس وبحوزتهما 74 ألف كمامة واقية مجهولة المصدر 

استمراراً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن السويس قيام شخصين (سائق، صاحب محل مأكولات) بنقل كمية كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر من محافظة الشرقية لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس مستخدمان فى ذلك سيارة نقل.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المذكوران بالسيارة المشار إليها فى كمين أعد لضبطهما بطريق (القاهرة/السويس) بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وضبط بحوزتهما (عدد 74550 كمامة طبية مجهولة المصدر) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.