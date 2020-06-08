تفاقم أزمة القمامة بالغربية لتأخر كوبونات السولار في الوحدات

تفاقمت مؤخرا أزمة القمامة في شوارع قرى الوحدات المحلية بمحافظة الغربية، بسبب روتين المسؤولين في ديوان عام المحافظة، وإصرارهم على صرف كوبونات السولار من داخل الديوان بعدما كانت تصرف من قبل مجالس المدن والأحياء، وهو ما أسفر عن تأخر أعمال الصرف ما أدي إلى توقف معدات نقل القمامة من الشوارع.

وقال أحد رؤساء الوحدات المحلية، إنه تفاجأ بتعليمات صادرة من قبل رئيس المدينة لكل رؤساء الوحدات بحدوث تغيير في أمر صرف كوبونات السولار الخاصة بالمعدات في الوحدات، على أن تصرف من ديوان المحافظة بدلا من مجلس المدينة، ما أدى إلى روتين وتأخر صرفها لفترات تصل إلى 10 أيام، وهو ما يؤدي إلى توقف المعدات بالوحدات عن العمل، وعدم القدرة على نقل القمامة وأعمال التطهير بشكل يومي.

وأشار رئيس وحدة محلية في كفر الزيات، أن أزمة صرف الكوبونات متكررة في الوحدات المحليةن في مراكز كفر الزيات وقطور والسنطة وغيرها من المراكز بسبب عدم توافر كوبونات السولار، وهو ما وضعهم في موقف محرج خصوصا مع وجود مبادرات من المجتمع المدني وأهالي القرى برغبتهم في توفير السولار على نفقتهم الشخصية من أجل عدم تراكم القمامة في الشوارع.