التنمية المحلية: أزلنا 355 ألف طن قمامة في أسبوع

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن العاملين في الإدارة المحلية بكل القطاعات والمحافظات كانوا يعملون على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لرفع المخلفات الصلبة، قبل وبعد ساعات الحظر، لمنع أي تراكمات للمخلفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى إزالة ما لا يقل عن 355 ألف طن في الفترة من 23 مايو حتى 28 مايو، من كل الشوارع.

وتابع، أن القاهرة الكبرى تشغل 47% من إجمالي المتولد اليومي من المخلفات، يليها الجيزة، ثم الإسكندرية.

وأردف أنه جرى التدخل الفوري للتعامل مع شكاوى المواطنين بمبادرة "صوتك مسموع"، كما أن الوزارة تراقب جميع الأماكن لضمان عدم تكدس المخلفات.

وأشار إلى أنه جرى إزالة ما يفوق 825 حالة لمخالفات البناء والتعديات، على أراضي الدولة سواء ملكية عامة خاصة، بالبناء أو الزراعة، كما جرى إزالة 550 حالة تعد بالبناء على 25 فدانا أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين، وإزالة 150 حالة مخالفة بالبناء على مساحة 25 ألف متر، واسترداد 25 فدان و20 ألف متر مربع من أملاكها.