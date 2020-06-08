"الأطباء" تنعى عزت صليب شهيدا جديدا بكورونا وارتفاع العدد إلى 53 وفاة

نعى الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، الشهيد الدكتور عزت فهمي صليب، استشاري تخدير بنها، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الزيات، إنّ تضحيات الفريق الطبي ما زالت مستمرة، مؤكدا أنّ الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا.

وأكد الزيات، لـ"الوطن"، ارتفاع إجمالي أعداد شهداء الأطباء، لتصل إلى 53 شهيدا حتى الآن على مستوى الجمهورية.

وأوضح الزيات أنّ الإحصائيات الواردة من النقابات الفرعية أو اجتهادات من قبل النقابة العامة، لم تكن وفقا لبيانات رسمية لوزارة الصحة.

يذكر أنّ اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء، قررا دعم حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الأطباء بـ100 ألف جنيه، والمصاب بـ20 ألف جنيه، نظرًا للجائحة التي تمر بها البلاد، ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات، وأحيانًا تصل إلى الوفاة في مواجهة كورونا.