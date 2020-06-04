نقابة الأطباء تناشد أعضائها عدم وصف علاجات للمرضى من خلال الإنترنت

أهابت نقابة أطباء مصر، بأعضائها بعدم وصف أي علاج لأي مرضى، من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي.

وشددت النقابة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الأطباء بعدم نشر أي أدوية، واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المستجد، دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة، حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وأثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس، وتسبب ذلك في نقص العقاقير الهامة للأمراض الأخرى، التي تعتمد على تلك العقاقير.

وأوضحت النقابة، أن نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون على تلك العقاقير بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا، وبعض الأمراض المناعية.