رئيس "أصحاب الصيدليات": لدينا عجز في الـ Pandol والفيتامينات

قال الدكتور سامح المسلماني رئيس شعبة أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية في الغرفة التجارية بدمياط، إن هناك عجزا في أقراص الـ Pandol كعلامة تجارية نظرا لزيادة الطلب عليها منذ أسبوعين، لكن المادة الفعالة الباراسيتامول متوفرة.

وأضاف المسلماني، لـ"الوطن"، أنه مع بداية تداول فيديوهات عبر السوشيال ميديا عن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ظهرت أزمة في الفيتامينات ك "سي والزنك ود"، وخصوصا الأخير بات غير متوفر تماما، نتيجة الإقبال الكبير عليه من المواطنين وتخزينه في المنازل حيث بات المتوفر من أنواع الفيتامينات "ك c والزنك" في الأسواق قليل أما المضادات الحيوية فلا يعد هناك مشكلة فيها.

وأكد المسلماني وجود نقص في علاج البلاكنيل المستخدم في علاج مرضى الروماتويد بعدما جرى استخدامه لفترة في علاج كورونا، وجرى التوقف عن استخدام ضمن بروتوكول العلاج المتبع حاليا.