مزاد علني بجمارك دمياط لبيع أوراق نباتية وألومنيوم ولدائن

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن قيامها بعقد جلسة مزاد علنى للبيع المباشر يوم الأربعاء الموافق 2020/6/10 فى الساعة العاشرة صباحا طبقا لنص المادة رقم ١٢٦ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣وتعديلاته وذلك لبيع 5 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة .

واللوط الأول عبارة عن 24 طن و 220 كيلو جرام أوراق نباتية جافة شيح زهر منشأ مصري إنتاج مارس 2019 صلاحية 3 سنوات واللوط الثانى عبارة عن 100 طرد منهم 105 بالته منشأ أمريكا والصين بوزن 17 طن و 730 كيلو جرام رولات وأكواب من لدائن وأطباق من ورق ألومنيوم وعبوات وأكياس من لدائن وخلافة.

واللوط الثالث 22 طرد رولات ألومنيوم بعرض 120 سم ، 10 طرد رولات ألومنيوم بعرض 95سم , طرد واحد رولات لدائن شفاف 95 سم بإجمالي وزن 117 طن و 583 كيلو جرام واللوط الرابع عباره عن 10 طرد رولات ألومنيوم علي حامل من لدائن 120سم و 6 طرد رولات من لدائن شفاف بوزن إجمالى 9 طن و 631 كيلو جرام واللوط الخامس عباره عن 498 كرتونة بكل منها 10 زوج بوت من لدائن و 14 شيكارة بكل منها 10 زوج و شيكارة بها 4 زوج شبشب من لدائن و 95 كرتونة بكل منها 12 زوج للكل و كرتونة بها 6 زوج بوزن 8 طن و 750 كيلو جرام .

وقد تم الاعلان عن المزاد بديوان عام الادارة المركزيه لجمارك دمياط والمعاينة مره واحده يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 من الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرا

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 400 جنية بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الأربعاء الموافق 2020/6/10 فى الساعة العاشرة صباحا .

ويشروط دخول المزاد "تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية - كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد - سداد 100000 آلاف جنية تأمين المزاد - ثمن كراسة الشروط 400 جنيه مصرى - حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق كما يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء الجلسة والبيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية"