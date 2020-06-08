طبيب بـ"دمياط العام" ينفي تدهور الحالة الصحية لـ"الهجرسي"

نفى الدكتور نبيل القهوجي، طبيب عناية مركزة بمستشفى دمياط العام ومدير العزل بمركز التعليم المدني سابقا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للدكتور محمد الهجرسي، نائب مدير مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة بعد إصابته بفيروس كورونا كوفيد - 19 ونقله لغرفة الرعاية الصحية بمستشفى دمياط العام.

وأصيب الهجرسي، طبيب عناية مركزة بمستشفى دمياط العام، بفيروس كورونا المستجد، كوفيد - 19.

وسبق للهجرسي العمل كنائب كمدير مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة المخصص لعزل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا إصابته بكوفيد - 19