وزير الخارجية العراقي: الحوار مع واشنطن محطة مهمة

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، إن الحوار مع واشنطن محطة مهمة من شأنها تأطير الأولويات لدى الطرفين، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن "الوزير استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد ماثيو تولر الذي أعرب عن تهانيه بمناسبة تسلم حسين منصبه وزيرا لخارجية جمهورية العراق".

ونقلت الوزارة العراقية، عن وزير الخارجية تأكيده إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع أمريكا، وعده بالمحطة المهمة التي من شأنها تأطير الأولويات لدى بغداد وواشنطن.

وأضافت الخارجية العراقية، أن حسين شدد على "ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابي لمختلف أوجه التعاون الثنائي المتميز".