حبك نار وحجر جهنم.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

تقدم القنوات الفضائية عددًا من الأفلام والمسلسلات المميزة، ومع تفشي انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "حبك نار" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "الديلر" الساعة 8 مساء، وفيلم "عمر وسلمى 3" الساعة 10 مساء، وفيلم "الريس عمر حرب" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "عضة كلب" الساعة 4 عصرا، وفيلم "بطل من ورق" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "من البيت للمدرسة" الساعة 11 مساء.

قناة فوكس أكشن موفيز

عرض فيلم After Earth الساعة 4:30 عصرا، وفيلم Beyond the Mask الساعة 6:15 مساء، وفيلم Inside الساعة 8 مساء، وفيلم Lara Croft: Tomb Raider الساعة 9:30 مساء، وفيلم National Security الساعة 11:15 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

النهار دراما

عرض مسلسل كيد النسا 5 مساء، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، ومسلسل ريّح المدام 9 مساء.

نايل دراما

عرض مسلسل طاقة القدر 1 ظهرا، وعائلة الحاج متولي 2 ظهرا، ومن غير ميعاد 4 عصرا، ومسلسل حمزة وبناته الخمسة 5 مساء، ولعنة كارما 7 مساء.

CBC دراما

عرض مسلسل العندليب 1 ظهرا، والكبير أوي الجزء الخامس 4 عصرا، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل حجز جهنم 8 مساء.

البرامج التلفزيونية

قناة ON

عرض برنامج "راجل و 2 ستات" الساعة 4:30 عصرا، وبرنامج " حديث كل يوم" الساعة 9 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "حديث المساء" الساعة 5 مساء، وبرنامج "الحكاية" الساعة 11 مساء.