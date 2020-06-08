نائب يطالب بتوفير أدوات وقاية لعمال النظافة: أكثر عرضة للإصابة بكورونا

وجّه عمروغلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير لعمال النظافة على الجهود التي يبذلونها لرفع القمامة وإزالة المخلفات.

وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أنّ عمال النظافة يقع عليهم دور كبير في تأمين البيئة الصحية المناسبة لمنع انتشار الأمراض، ما يتطلب توفير كامل متطلباتهم للحفاظ على صحتهم.

وطالب عمرو غلاب، بتوفير أدوات الحماية اللازمة والتعقيم لمنع تعرضهم للإصابة بأي أذى، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة أن توفر شركات النظافة التي يتبعونها، كمامات وجوانتيات ذات كفاءة عالية في منع تعرضهم لأي أذى.

وأشار النائب، إلى أنّ عمال النظافة وجامعي القمامة من أكثر الفئات تعرضا للإصابة، ما يتطلب متابعتهم بشكل دوري وتوفير أدوات مواجهة الإصابة، سواء في الفترة الحالية أو ما بعد ذلك.