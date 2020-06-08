توريد 174 ألف طن قمح لشون كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح من المزارعين، منذ بداية الموسم الحالي في من 15 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم، بلغ 173981 ألف طنًا و828 كيلو جرامًا.

وقال عادل الهابط ، المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، إنه يجرى استقبال الأقماح المحلية بـ22شونة وصومعة بالمحافظة، تابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

وأوضح "الهابط" أن المحافظ شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.