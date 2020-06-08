محافظ أسيوط يتفقد "عزل الراجحي" والمدينة الجامعية لمتابعة سير العمل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفيات عزل الراجحي والمدينة الجامعية بجامعة أسيوط؛ للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية.

رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور علاء محمد أحمد عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحي الجامعي، ومحمد بشير رئيس حي غرب ومسؤولي التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

واستكمل المحافظ، جولته على المستشفيات المركزية والعامة، بزيارة تفقدية لمستشفى عزل الراجحي بجامعة أسيوط، والتقى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومدير المستشفى، وتابع سير العمل بالمستشفى وتجهيزاتها، وتوفير 23 غرفة عناية مركزة بها لاستقبال الحالات الحرجة.

كما تفقد المحافظ عزل المدينة الجامعية لمصابي فيروس كورونا من الحالات التي لا تحتاج عناية، والتقى أطباء العزل واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالعزل فضلًا عن احتياجات الأطقم الطبية ومدى توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية والتعقيم بالعزل.