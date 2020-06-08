ارتفاع أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، متجها صوب تسجيل أطول موجة خسائر منذ عام 2011.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.94% مسجلا 1689.80 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 1693.56 دولار للأوقية.

وعلى صعيد العملات تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية، إلى 96.95 نقطة.

وصعد اليورو أمام الدولار بنسبة 0.08 % ليصل إلى 1.1301 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.2700 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.40% عند مستوى 0.6997 دولار أمريكي.

وتترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر هذا الأسبوع، لمطالعة إذا ما سيتخذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي الداعمة للاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.