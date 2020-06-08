الطرق والكباري: "شبرا- بنها الحر" قلل الكثافة على "إسكندرية الزراعي"

قال المهندس سامي فرج، رئيس قطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكباري، إن طريق شبرا- بنها الحر تم افتتاحه في سبتمبر 2014 بطول 40 كيلو مترا يربط بين الدائري الإقليمي ولتقليل الكثافة على طريق مصر- الإسكندرية الزراعي: "كان لا بد من أننا نعمل شريانا جديدا يتمثل في طريق شبرا- بنها الحر".

وأضاف "فرج"، خلال تقرير معه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن حجم المرور على الطريق الزراعي القديم قد تجاوز الـ200 ألف سيارة يوميا في أوقات الإجازات الرسمية ويومي الخميس والجمعة، موضحا أن طريق شبرا- بنها الجديد يستخدمه ما يقرب من 50 ألف مركبة، وينجح في إيصال المواطنين إلى وجهتهم في 25 دقيقة فقط.

وأكد أن الطريق قد تكلف 2.7 مليار جنيه ككلفة إنشاء، بخلاف تكلفة أخرى لنزع الملكيات عن الأراضي الزراعية والتي وصل لـ800 مليون جنيه إضافية: "جالنا تعليمات بتقييم قيمه الأراضي المنزوعة بالقيمة السوقية الحالية حتى يتجاوب أصحاب الأراضي مع المشروع ولعدم التأخير".