الصحة: استقرار إصابات كورونا.. وتوزيع الأدوية حتى المنزل للمخالطين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الفترة الحالية تشهد استقرارا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتراجع في أعداد الوفيات: "البروتوكول اللي اعتمدناه جديد هو توزيع الأدوية حتى باب البيت للمخالطين، ومتابعة من الوحدات الصحية في بروتوكول العزل المنزلي".

وأضافت زايد، خلال استضافتها في لقاء خاص على فضائية النيل للأخبار، أنّ انضمام 320 مستشفى لعلاج إصابات كورونا، ليصبج الإجمالي 376 مستشفي، ساهم في استيعاب أعداد المصابين الذي ارتفع مع نهاية شهر رمضان وأوائل عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أنّه تلاحظ مؤخرا تفضيل بعض شباب الأطباء للعزل المنزلي، وجرى رصد عدد أكبر من الحالات التي تتماثل للشفاء: "بنتابعهم حتى لو هما فضّلوا العزل المنزلي".

وأكدت أنّه مع ارتفاع عدد الحالات نتيجة فترة عيد الفطر، جرى اعتماد 5013 وحدة صحية وأكثر من 1000 عربية قوافل بجميع أنحاء الجمهورية، تتيح العقاقير وفق قاعدة بيانات خاصة بالوزارة، وهناك قاعدة بيانات محدثة للمواطنين عبر الرقم القومي، وحال ثبت مخالطته لإحدى حالات الإصابة يتم إعطائهم العقاقير مع متابعة العزل المنزلي الخاص بهم.