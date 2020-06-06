وزير الصحة الإيطالي: ويل لمن يعتقد الفوز على كورونا

قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، إن على الجميع توخي الحذر الشديد، رغم دخول إيطاليا في مرحلة مختلفة من الوباء، "فويل لمن يعتقد أن كل شيء انتهى وأننا قد فزنا بالمعركة".

وفي كلمته خلال افتتاح الجناح الجديد للمركز الوطني لشبكة العناية المركزة بمستشفى "ماجوري" في بولونيا، أضاف الوزير: "سنحتاج أيضا إلى مناقشة لفهم كيفية بناء خدمة صحية وطنية جديدة، بأعلى مستوى من الجودة، مع مزيد من الموارد، وعلاقة وثيقة للغاية مع إدارات الأقاليم"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكر الوزير أن موسم التخفيضات في قطاع الصحة يجب أن يغلق ويوضع على الرف بشكل نهائي، حيث قمنا بضخ موارد في الأشهر الخمسة الماضية، تجاوزت تمويلات السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أهمية توفير الرعاية الصحية بصفتها "رمزا لمحاربة اللامساواة".

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد واحدة من الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا حيث سجلت 33774 حالة وفاة، وبلغت حصيلة المصابين بحسب آخر البيانات الرسمية 234531 مصابا حتى الآن.