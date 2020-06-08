الاتحاد الأوروبي يطالب بمشاركة طرفي الأزمة الليبية في محادثات 5+5

طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بمشاركة طرفي الأزمة في ليبيا في محادثات 5+5 لوقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت البعثة الأوروبية إن عملية إيريني تهدف لتنفيذ قرار حظر السلاح وكبح معاملات النفط غير المشروعة

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إلى أن عملية إيريني تصدت لمحاولة إحدى البواخر لتحميل النفط من ليبيا في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.

وكان الاتحاد الأوروبي، أطلق مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما أعلن وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل في 7 مايو 2020.

وقال بوريل إن العملية "تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب فيه الدول الأعضاء جائحة كورونا"، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا"دويتشه فيله".

وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا حيث تتعرض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لهجوم من قوات خليفة حفتر.

وبدأت المهمة البحرية، بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ، وفق ما أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان.

وتأجل إطلاق المهمة قرابة شهر بسبب خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها، لكن اتفق الاتحاد الأوروبي على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.

وستعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.