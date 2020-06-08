إصابة 16 من الكوادر الطبية في الديوانية والنجف بفيروس كورونا

أصيب خمسة عشر عراقيا من الكوادر الطبية والصحية بدائرة صحة محافظة الديوانية بفيروس "كورونا" المستجد اليوم.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، نقلا عن مصدر بصحة الديوانية ، أن الإصابات شملت عددا من الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية، مشيرا إلى تلقي المصابين العلاج المطلوب في المستشفى.

يذكر أن الديوانية شهدت زيادة كبيرة في عدد الإصابات بكورونا بلغت 135 إصابة، وحالتي وفاة.

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر في دائرة صحة النجف، إصابة استشاري عامل في مستشفى "الحكيم " بالنجف بفيروس "كورونا".