الذهب يعوض جزءا من خسائر ما بعد تقرير الوظائف الأمريكية

ارتفع الذهب يوم الاثنين مع استغلال المشترين انخفاض الأسعار إثر هبوط المعدن الأصفر لأقل مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي، وإن ظل الطلب على الملاذات الآمنة ضعيفا عقب قفزة في التوظيف بالولايات المتحدة عززت الآمال في تعاف اقتصادي سريع.

ووفقا لرويترز زاد السعر الفوري للذهب 0.7 % إلى 1696.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بعدما نزل بما يصل إلى 2.4 %يوم الجمعة عقب بيانات أظهرت إضافة القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 2.5 مليون وظيفة الشهر الماضي مقارنة بتوقعات لتراجع بثمانية ملايين وظيفة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة واحدا %إلى 1700.30 دولار للأوقية.